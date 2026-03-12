В США допустили отмену и быстрое возвращение санкций против России

CNN: США могут вернуть санкции против России так же быстро, как и отменить

Соединенные Штаты Америки могут вернуть санкции против России так же быстро, как и отменить их. Об этом заявил сенатор от штата Канзас Роджер Маршалл в интервью для CNN.

По его словам, глобальная энергетическая ситуация на фоне войны с Ираном «очень деликатная».

«Я думаю, что отмена нефтяных санкций против Индии и покупка российской нефти сейчас приносят пользу Америке (...) Однако, я думаю, что так же быстро, как мы отменили санкции [против России], мы можем их снова ввести», — сказал он.

Как отмечает телеканал, на это может потребоваться некоторое время, особенно учитывая ожидания, что турбулентность на энергетических рынках может сохраняться в течение нескольких недель, даже если Ормузский пролив скоро откроется.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал отмену Вашингтоном части санкций против нефтяной отрасли других государств. Отмечается, что в связи с ростом мировых цен на энергоносители американская администрация президента может смягчить санкции, введенные в отношении российской нефти.

9 марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Трампом. Глава Белого дома позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки». Акцент в разговоре политиков был вокруг Ирана и на переговорах по Украине.

