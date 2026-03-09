Реклама

Россия
22:28, 9 марта 2026Россия

Путин поговорил по телефону с Трампом

Ушаков: Путин провел телефонный разговор с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, Трамп позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки».

7 марта Путин поговорил по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Москва подтвердила принципиальную позицию о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе.

