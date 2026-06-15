ЕС расширил санкции против российского создателя системы распознавания лиц

Совет Евросоюза (ЕС) объявил о расширении ограничительных мер в отношении России. В новый санкционный пакет, помимо более чем 80 физических лиц и организаций, вошли головная структура компании NtechLab, создавшей систему распознавания лиц, а также компании «Газпромнефть шиппинг» и «Лукойл — Западная Сибирь». Об этом сообщает ТАСС.
Ранее принятие новых санкций в ответ на «усиление атак» анонсировала глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, речь идет об ограничениях, направленных «против военно-промышленного комплекса России и ее теневого флота».
NtechLab попала под санкции Брюсселя еще в 2023 году. Ранее гендиректор компании рассказал, что в России сейчас работает 15 миллионов камер видеонаблюдения, но только 7 процентов из них «находятся под умными сервисами», на фоне чего, «в том числе с учетом финансовой ситуации», в ближайшие годы речь пойдет о развитии мультифункциональности инфраструктуры, которая будет наполняться «новыми ценностными смыслами, новой пользой».