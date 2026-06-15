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15:00, 15 июня 2026Бывший СССР

Названы «самые адовые» точки массированного удара по Украине

Подпольщик Лебедев назвал точки с «адовыми» последствиями после ночного удара ВС России
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Наиболее серьезный урон в ходе массированного удара Вооруженных сил (ВС) России по Украине в ночь на 15 июня получили объекты в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом в беседе с «Царьградом» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Одной из точек с самыми серьезными последствиями Лебедев назвал район города Васильков в Запорожской области. Удар пришелся по местам размещения военных подразделений, технике и полевым складам, рассказал он.

    Кроме того, «одной из самых адовых» точек, по словам Лебедева, стало Синельниково в Днепропетровской области.

    Взрыв был такой, что за восемь километров у людей окна распахивались. То есть прилетело по какому-то складу, явно с ракетами. Была большая детонация и серьезный пожар

    Сергей Лебедевкоординатор николаевского подполья

    Сергей Лебедев также указал, что особенность атаки заключалась в неготовности украинских сил противовоздушной обороны (ПВО) к новым маршрутам движения целей. «Украинцы привыкли ставить ПВО в тех местах, где наши ракеты и дроны пролетают, сейчас изменили движение, поэтому сбивать стали меньше», — пояснил он.

    Серьезную роль, по мнению Лебедева, также сыграли предыдущие удары по аэродромам в южных регионах: в ночь массированной атаки украинская авиация действовала менее активно.

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