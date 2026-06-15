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12:21, 15 июня 2026Россия

«Наши не стали бы бить по ней. Это табу». Минобороны России заявило, что в Киево-Печерскую лавру попала американская ракета

МО РФ заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой Patriot ВСУ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ответный массированный удар по объектам в Киеве, Харькове и Днепропетровске. При отражении ударов пострадала Киево-Печерская лавра, где горела крыша Успенского собора.

В Минобороны России заявили, что в лавру попала ракета американского ЗРК Patriot. «Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», — указало министерство.

«Наши [российские военнослужащие] ни в коем случае не стали бы бить по лавре, это табу для нас. Это одна из наших святынь, идущая с Киевской Руси», — заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Андрей Колесник.

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Минобороны раскрыли детали массированного удара

Удар по территории Украины был нанесен с помощью ударных беспилотников, а также высокоточного оружия воздушного, наземного и морского базирования, уточнили в Минобороны. Атакам подверглись объекты оборонно-промышленного комплекса, а также военные аэродромы и территориальные центры комплектования (ТЦК). Также удары накрыли украинские аэродромы.

В результате были поражены, в частности, «Завод Маяк», который производил боевые части для ракет наземного базирования «Фламинго», а также завод, цех по производству БПЛА на территории киностудии им. А. П. Довженко; как минимум 16 военных объектов, аэродромы, ТЦК в Киеве, предприятия в Харькове.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» писал, что в атаке были задействованы около 480 ударных дронов, примерно 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, не менее семи гиперзвуковых «Цирконов».

В оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС России не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

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Зеленский призвал увеличить поставки оружия

Комментируя удар возмездия России, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 15 июня по Киеву запустили более 60 ракет. Он уточнил, что пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован.

В связи с этим президент призвал союзников увеличить поставки оружия. «Очень важно, чтобы был ответ стран группы семи, которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным», — подчеркнул он.

В свою очередь, военкор Александр Коц заявил, что Зеленский уничтожил лавру задолго до этого. «Только именно за годы власти Зеленского из лавры методично, шаг за шагом, выдавили каноническую УПЦ. Не взрывами — бумагами, комиссиями, судами и срезанными замками», — написал он в Telegram.

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