В Госдуме ответили на обвинения Украины в ударе по Киево-Печерской лавре

Депутат Колесник: Удар Patriot по Киево-Печерской лавре является провокацией Украины

Удар американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot по Киево-Печерской лавре является провокацией Украины. Так на обвинения Владимира Зеленского в адрес России ответил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

«Наши [российские военнослужащие] ни в коем случае не стали бы бить по лавре, это табу для нас. Это одна из наших святынь, идущая с Киевской Руси», — сказал Колесник.

Депутат указал на подозрительность того, что Владимир Зеленский быстро приехал на место пожара в лавре после инцидента.

Ранее в Минобороны России заявили, что американская ракета Patriot ударила по комплексу зданий древнего православного монастыря во время работы системы противовоздушной обороны. По информации военного ведомства, причиной попадания Patriot по территории лавры мог стать истекший срок годности снаряда.

