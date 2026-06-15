Полковник назвал цели массированного удара по Киеву

Полковник Матвийчук: Массированный удар ВС России пришелся по подземным цехам в Киеве

Вооруженные силы (ВС) России ранее уничтожили большое количество заводов в Киеве, однако остались подземные цеха, которые продолжают работу, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июня по Киеву был нанесен массированный удар. По подсчетам, в атаке были задействованы около 480 ударных дронов, примерно 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и не менее семи гиперзвуковых «Цирконов».

«Я думаю, что это заводы "Арсенал", "Рубин", "НТК" и другие, которые производят в подземных цехах запчасти для ракет типа "Фламинго" и, конечно же, для беспилотников. Во вторую очередь, были удары по системе энергосбережения и ее обеспечению в Киевской области. Это Бровары, Васильки, Юрьевка — под Киевом, где находятся теплоэлектроцентрали, которые мы уничтожали», — объяснил эксперт.

Также он допустил, что таким образом Россия ответила на террористические акты Украины. Матвийчук подчеркнул, что ВС России показывают всему миру, что удары наносятся только по военным объектам.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице 140 тысяч абонентов остались без света в результате повреждения линий электропередач. В городе работают системы противовоздушной обороны, в некоторых районах города фиксировались перебои с электроэнергией.