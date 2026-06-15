В США сделали вывод после разговора Трампа и Путина

Эпископос: США нужно скорее завершить конфликт на Украине

США заинтересованы в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее, поскольку от продолжения боевых действий никто не выигрывает. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.

Такой вывод он сделал после состоявшегося накануне разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

«В интересах США сделать так, чтобы эта война завершилась урегулированием, способствующим реализации стратегических интересов США, а не допустить, чтобы через год она зашла в тупик и превратилась в замороженное перемирие по корейскому образцу», — написал он.

О том, что Путин поговорил по телефону с Трампом, сообщалось ранее 14 июня. В ходе беседы российский лидер, среди прочего, поздравил американского коллегу с 80-летием.

