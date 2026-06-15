Зеленский прокомментировал массированный удар армии России по Киеву

Зеленский: Армия России в ночь на 15 июня запустила по Киеву более 60 ракет

Армия России в ночь на 15 июня запустила по Киеву более 60 ракет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«В Киеве продолжается ликвидация последствий российских ударов, также в Харькове. Этой ночью только в столице русские запустили более 60 ракет. В целом по Украине было выпущено 70 ракет и 611 дронов», — написал украинский лидер.

Он уточнил, что удары были нанесены также по Киевской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской областям и подконтрольным Украине частям Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее стало известно о повреждении линий электропередачи в Киеве. В украинской столице без света остались 140 тысяч абонентов.