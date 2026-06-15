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09:41, 15 июня 2026Бывший СССР

Зеленский прокомментировал массированный удар армии России по Киеву

Зеленский: Армия России в ночь на 15 июня запустила по Киеву более 60 ракет
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Danylo Antoniuk / Anadolu via Getty Images

Армия России в ночь на 15 июня запустила по Киеву более 60 ракет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«В Киеве продолжается ликвидация последствий российских ударов, также в Харькове. Этой ночью только в столице русские запустили более 60 ракет. В целом по Украине было выпущено 70 ракет и 611 дронов», — написал украинский лидер.

Он уточнил, что удары были нанесены также по Киевской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской областям и подконтрольным Украине частям Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее стало известно о повреждении линий электропередачи в Киеве. В украинской столице без света остались 140 тысяч абонентов.

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