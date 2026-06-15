Певица Светлана Лобода продала особняк в Подмосковье за 850 миллионов рублей

Украинская певица Светлана Лобода избавилась от жилья в России. После трех лет безуспешных попыток артистка продала особняк в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Mash.

Найти покупателя экс-участница группы «ВИА Гра» пыталась с 2023 года. Роскошный трехэтажный дом площадью 1200 квадратных метров находится в коттеджном поселке Княжье Озеро на Новорижском шоссе. Внутри есть четыре спальни, две столовые, бассейн, джакузи, бильярдная комната и бар. На участке также находятся ухоженный сад с беседкой, гостевой коттедж, жилье для персонала, пост охраны и гараж.

Изначально недвижимость выставили на продажу за 650 миллионов рублей, но позже подняли ценник на 200 миллионов. Параллельно с поиском покупателей дом сдавали в аренду за 1,3 миллиона рублей в месяц.

На сделку удалось выйти в мае 2026 года. Новым владельцем особняка Лободы стал один из крупных российских бизнесменов — его имя не раскрывается.