Раскрыта судьба не нашедшего покупателей особняка Лободы в России

Певица Лобода сдала в аренду дом в России, который не смогла продать за 850 млн

Украинская певица Светлана Лобода решила сдавать в аренду особняк в России, который не смогла продать за 850 миллионов рублей. Судьбу не нашедшего покупателей дома раскрыла «Газета.ru».

Речь идет о доме в поселке Николо-Урюпино под Москвой. Жилье Лобода выставила на продажу сразу после того, как покинула Россию в 2024 году. Изначально артистка планировала получить за него 650 миллионов рублей, но в конце 2025 года резко подняла цену до 850 миллионов рублей.

На сайте агентства, которое курирует сделку, указано, что сейчас в приоритете поиск арендаторов. Пожить в особняке предлагают за 1,3 миллиона рублей в месяц. Однако желающие все еще могут приобрести недвижимость с огромной скидкой — за 630 миллионов рублей.

За эту цену новые хозяева получат трехэтажный дом с четырьмя спальнями, двумя столовыми, библиотекой, гостиной с выходом в бассейн, джакузи и тренажерным залом. Также к особняку прилагается участок площадью один гектар, на котором расположен гостевой дом, дом для персонала и еще одно строение для сотрудников охраны. Также рядом пристроен гараж на три машины и парковка на 12 мест. Во дворе оборудована беседка с барбекю, открытая кухня, а рядом раскинулся сад с прудом, где живут японские карпы.