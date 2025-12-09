Светлана Лобода подняла цену на свой особняк под Москвой

Светлана Лобода подняла цену на свой дом в Николо-Урюпино до 850 млн рублей

Украинская певица Светлана Лобода подняла цену на свой подмосковный особняк. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Недвижимость в селе Николо-Урюпино под Москвой была выставлена на продажу еще в 2023 году. Тогда заявленная стоимость усадьбы площадью 1,2 тысячи квадратных метров с участком составляла 650 миллионов рублей. Теперь же, по данным канала, цену на нее артистка повысила на 200 миллионов рублей. Продажа, как уточняют журналисты, совершается только по безналичному расчету.

За 850 миллионов рублей покупателю предлагается трехэтажный дом с четырьмя спальнями, двумя столовыми, библиотекой, гостиной с выходом в бассейн, джакузи и тренажерным залом. Также в распоряжении будущего хозяина будет бильярдная с баром. Дом полностью меблирован. К особняку прилагается участок площадью гектар, на котором расположен гостевой дом, дом для персонала и еще одно строение для сотрудников охраны. Также рядом пристроен гараж вместимостью три машины и парковка на 12 мест. Во дворе оборудована беседка с барбекю, открытая кухня, а рядом раскинулся сад с прудом, где живут японские карпы.

Как предполагают юристы, объект продается певицей по доверенности, которую она оформила за границей. Также, вероятно, Лобода передала недвижимость по дарственной. Другой свой дом в Красногорске стоимостью 70 миллионов рублей звезда переоформила на своего охранника еще в 2022 году.