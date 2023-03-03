Дом Светланы Лободы продадут за десятки миллионов рублей

KP.RU: дом певицы Светланы Лободы продают в Подмосковье за 650 миллионов рублей

Подмосковный дом украинской певицы Светланы Лободы выставили на продажу. Объявление появилось на сайтах нескольких агентств элитной недвижимости, сообщает «Комсомольская правда».

Стоимость объекта варьируется от 630 до 650 миллионов рублей, также его можно арендовать за миллион рублей в месяц. Расположенный в охраняемом коттеджном поселке особняк состоит из четырех строений: основной дом, гостевой коттедж, а также жилая постройка для персонала и охраны, соединенная с трехместным гаражом. Помимо этого, на участке имеются парковка, открытая кухня, беседка, зона для барбекю и сад с прудом, в котором живут японские карпы.

Площадь главного трехэтажного дома составляет 1,4 тысячи квадратных метров. В нем четыре спальни, несколько ванных, кухня, холл, две столовые, гостиная с выходом к бассейну, бильярдная с баром, кабинет, библиотека, спортзал и прачечная. Объект продается вместе с мебелью.

Адвокат Андрей Алешкин считает, что Лобода продает дом по доверенности, которую могла оформить и за рубежом. «Либо дом передан кому-то по дарственной, и новый владелец выставил особняк на продажу», — добавил он.

В июне 2022 года сообщалось, что Лобода переписала особняк в Подмосковье на охранника. Таким образом певица рассчитывала защитить недвижимость от возможного ареста. Подготовка документов происходила дистанционно, так как сейчас певица живет на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах.