Звезда «Холопа 3» заявила о недоверии Милошу Биковичу

Анна Чиповская пошутила, что не стала бы доверять партнеру по «Холопу 3» Милошу Биковичу

Актриса Анна Чиповская, известная по роли в сериале «Оттепель», рассказала, почему нельзя доверять сербскому артисту Милошу Биковичу, с которым вместе снялась в проекте «Холоп 3». Об этом она сообщила в интервью НСН.

По словам Анны, на съемочной площадке фильма коллега рассказывал ей истории, в которые она не склонна верить.

«Мы пойдем с тобой поужинаем, все у нас потом будет прекрасно. А чем это закончится, мы узнаем в финале. Но женщины очень переменчивы! Я влюбчивая, я обжигалась. Милошу лично я не доверяла, а вот его персонажу — да, вполне», — заявила Чиповская.

Ранее Милош Бикович раскрыл последствия получения российского гражданства. Он заявил, что это повлияло на его международную карьеру.