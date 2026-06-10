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08:05, 10 июня 2026Культура

Бикович раскрыл последствия получения российского гражданства

Бикович: Получение гражданства РФ повлияло на международную карьеру, но о выборе не жалею
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сербский и российский актер Милош Бикович высказался о последствиях получения им гражданства РФ. Он заявил в интервью ТАСС, что это повлияло на его международную карьеру.

«Я знаю, что это [получение паспорта России] помешало, но даже если бы мне пришлось делать этот выбор заново, я поступил бы так же. Потому что меня к России привязывает не карьера, а духовная связь», — подчеркнул артист.

По его словам, его отношения со страной, гражданство которой он принял, выходят за рамки профессиональных. Бикович считает благословением полученное им признание у публики и своих коллег.

«Что значит моя любовь к России, если я не готов за это чуть-чуть пострадать? Или имеют ли принципы ценность, если вы не готовы за них расплатиться? Я думаю, только тогда имеют ценность», — добавил актер.

Ранее Милош Бикович рассказал о переезде в Москву. «Не думаю, что наличие недвижимости вас сделает более русским», — добавил он.

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