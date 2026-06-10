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22:21, 10 июня 2026Россия

Несколько человек погибли в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автомобиль врезался в пешеходов на тротуаре, погибли четыре человека
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. После столкновения автобус выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов. Есть несколько погибших и пострадавших, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в Telegram.

«В настоящее время известно о четырех погибших, в их числе — один ребенок. Предварительно четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы», — говорится в сообщении. Сейчас на месте работают спасатели — они деблокируют пострадавших из-под автобуса.

На месте находятся семь бригад скорой помощи, которые оказывают помощь пострадавшим на месте. Паслер добавил, что правоохранители установят все причины трагедии.

7 июня сообщалось, что в Ярославской области опрокинулся автобус, пострадали 12 человек.

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