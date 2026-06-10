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22:35, 10 июня 2026Россия

Пушков оценил шансы Украины вступить в Евросоюз

Пушков: Киев останется вечным кандидатом на вступление в ЕС из-за своих амбиций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вероятность вступления Украины в Евросоюз. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков оценил шансы Украины вступить в Евросоюз и заявил, что Европа оставит Киев в вечном «предбаннике», вечным кандидатом, поскольку Киев потребует для себя особого положения при присоединении к организации.

«Украина неизбежно потребует для себя особого положения и особых привилегий в ЕС, а всем остальным предложит это терпеть и потесниться. <...> Киев привык требовать и настаивать, постоянно ссылаясь на то, что Украина якобы <...> служит Европе "щитом от российской агрессии"», — написал он.

Ранее Пушков назвал истинную цель борьбы Украины. По его мнению, Киев борется не за независимость, а за то, чтобы стать частью Запада.

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