Пушков: Киев останется вечным кандидатом на вступление в ЕС из-за своих амбиций

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вероятность вступления Украины в Евросоюз. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков оценил шансы Украины вступить в Евросоюз и заявил, что Европа оставит Киев в вечном «предбаннике», вечным кандидатом, поскольку Киев потребует для себя особого положения при присоединении к организации.

«Украина неизбежно потребует для себя особого положения и особых привилегий в ЕС, а всем остальным предложит это терпеть и потесниться. <...> Киев привык требовать и настаивать, постоянно ссылаясь на то, что Украина якобы <...> служит Европе "щитом от российской агрессии"», — написал он.

Ранее Пушков назвал истинную цель борьбы Украины. По его мнению, Киев борется не за независимость, а за то, чтобы стать частью Запада.