Дочь Пескова забеременела третий раз

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета забеременела третий раз

Старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета беременна третьим ребенком. Об этом она сообщила изданию «Мнение редакции», пост опубликован в Telegram-канале.

В 2024 году она вышла замуж за бизнесмена Даниила Ромашова. По данным СМИ, через несколько месяцев после свадьбы у пары родился сын. Сама Елизавета ранее официально не комментировала информацию о своих детях. Теперь она подтвердила, что беременна третий раз.

Ранее стало известно, что младшая дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова заговорила на китайском языке раньше, чем на русском.