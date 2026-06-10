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22:33, 10 июня 2026Ценности

Дочь Пескова забеременела третий раз

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета забеременела третий раз
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Елизавета и Дмитрий Песковы

Елизавета и Дмитрий Песковы. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета беременна третьим ребенком. Об этом она сообщила изданию «Мнение редакции», пост опубликован в Telegram-канале.

В 2024 году она вышла замуж за бизнесмена Даниила Ромашова. По данным СМИ, через несколько месяцев после свадьбы у пары родился сын. Сама Елизавета ранее официально не комментировала информацию о своих детях. Теперь она подтвердила, что беременна третий раз.

Ранее стало известно, что младшая дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова заговорила на китайском языке раньше, чем на русском.

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