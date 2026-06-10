Водитель протаранившего пешеходов автобуса в Екатеринбурге перепутал педали

Водитель протаранившего пешеходов автобуса в Екатеринбурге признался, что перепутал педали

Водитель автобуса, который протаранил пешеходов в Екатеринбурге, признался, что перепутал педали газа и тормоза. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

По его словам, он хотел быстрее проехать на зеленый сигнал светофора, однако в это время у него сильно заболела голова. «Глаза ничего не видели, я нажал на тормоз, а это газ был. Похоже, так было», — рассказал мужчина.

Он подчеркнул, что не помнит момент ДТП в деталях.

Жертвами аварии с автобусом стали четыре человека. Еще четыре пострадали. На месте работают спасатели и бригады скорой помощи.