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22:44, 10 июня 2026Россия

Водитель протаранившего пешеходов автобуса в Екатеринбурге перепутал педали

Водитель протаранившего пешеходов автобуса в Екатеринбурге признался, что перепутал педали
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Водитель автобуса, который протаранил пешеходов в Екатеринбурге, признался, что перепутал педали газа и тормоза. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

По его словам, он хотел быстрее проехать на зеленый сигнал светофора, однако в это время у него сильно заболела голова. «Глаза ничего не видели, я нажал на тормоз, а это газ был. Похоже, так было», — рассказал мужчина.

Он подчеркнул, что не помнит момент ДТП в деталях.

Жертвами аварии с автобусом стали четыре человека. Еще четыре пострадали. На месте работают спасатели и бригады скорой помощи.

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