Израиль обвинили в намерении сорвать сделку США и Ирана

Политолог Блохин: Израиль будет пытаться вновь втянуть США в конфликт с Ираном

Израиль будет продолжать попытки вновь втянуть США в конфликт с Ираном, несмотря на достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru.

«Не будем забывать, что изначально главной целью США и Израиля была смена режима в Иране (...). Израиль попытается, во-первых, разрушить все сделки и договоренности, а потом снова втянуть США в горячую фазу. Как это можно сделать? Сценарий довольно-таки простой и уже апробирован. Израиль нанесет удары по государствам, которые являются зоной влияния Ирана, например по Ливану», — допустил эксперт.

Также Блохин усомнился в том, что США и Иран подпишут мирный договор на условиях Исламской Республики.

«То, что Иран написал [о мирном соглашении], такой вид сценария будущей сделки — это мечты (...). Согласие действующего лидера США [Дональда Трампа] на подобные условия может выглядеть как капитуляция. Это издевка. Поэтому я считаю, что Вашингтон на это не пойдет. Сегодня главная задача любых сигналов к переговорам — затормозить горячую фазу конфликта», — резюмировал американист.

Ранее стало известно, что Израиль остался недоволен мирным соглашением США и Ирана. По данным источника газеты The New York Times, особое возмущение связано с тем, что сделка позволит вернуть средства в казну Исламской Республики вместо «создания условий для краха режима».