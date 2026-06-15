Раскрыта реакция Израиля на сделку США с Ираном

NYT: Израиль остался недоволен соглашением США и Ирана

Израиль остался недоволен мирным соглашением США и Ирана. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на знакомый с документом израильский источник.

В частности, Тель-Авив недоволен тем, что сделка позволит вернуть средства в казну Ирана вместо «создания условий для краха режима». Вопрос будущего иранских запасов обогащенного урана также не имеет четкого ответа — по мнению Израиля, Вашингтон «опирается на добрую волю Тегерана».

Также в соглашении, по словам источника, не прописан вопрос прекращения поддержки Ираном своих прокси, включая ливанскую «Хезболлу».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу, что отказывается считать свою страну частью американо-иранского соглашения касаемо Ливана. По словам израильских источников, Нетаньяху сказал американскому президенту, что ЦАХАЛ не уйдет из Ливана, останется на тех позициях, в которых он находится сегодня, и будет продолжать действовать соразмерно угрозам, исходящим со стороны «Хезболлы».