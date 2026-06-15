Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:54, 15 июня 2026Экономика

Москвичам пообещали ненормальную температуру

Синоптик Шувалов: Температура в Москве на неделе будет ниже климатической нормы
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В течение недели температура в столице окажется ниже климатической нормы. Об этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил RT.

В среду температура уже понизится до плюс 17-19 градусов, что на 1,5-2 градуса ниже климатической нормы.

Синоптик заявил, что погода начнет улучшаться к концу недели.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в столице в середине текущей недели резко похолодает до плюс 8-13 градусов. К климатической норме погода в столице вернется только к выходным, подчеркнул Ильин. В субботу и воскресенье, 20 и 21 июня, столбики термометров могут показать плюс 25 градусов.

В понедельник, 15 июня, в столице и области ожидается гроза с ветром порывами до 15 метров в секунду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий люфтваффе заявил о готовности сразиться с Россией «уже сегодня ночью». Он пригрозил ударами по четырем регионам

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала «растворился» в Израиле

    В России отреагировали на план о включении участников СВО в черный список ЕС

    В одной стране пошел рыбий дождь

    В России оценили шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз

    В Подмосковье спасли утенка

    Пожар в Киево-Печерской лавре объяснили попыткой Украины отменить одно пророчество

    В Москве выпадет до половины месячной нормы осадков за неделю

    Найден способ защиты от болезней Альцгеймера и Паркинсона

    Внешность 14-летней дочери Кристины Орбакайте на видео описали фразой «берегитесь, парни»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok