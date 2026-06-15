Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Ильин: В Москве похолодает до плюс 8 градусов

В середине текущей недели в Москве резко похолодает до плюс 8-13 градусов. Об этом предупредил жителей столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет RT.

Первая половина недели, по прогнозам метеоролога, будет дождливой, местами пройдут грозы. В понедельник, 15 июня, сильные осадки ожидаются южных районах области и в столице. Воздух при этом прогреется до плюс 22-24 градусов. Затем до четверга, 18 июня, температура не превысит плюс 15-20 градусов.

К климатической норме погода в столице вернется только к выходным, подчеркнул Ильин. В субботу и воскресенье, 20 и 21 июня, столбики термометров могут показать плюс 25 градусов. «Если говорить про ночные температуры, то самая холодная ночь будет со среды на четверг — плюс 8-13 градусов. В остальные ночи — плюс 10-15 градусов», — заключил синоптик.

Ранее жителей Москвы предупредили о грозе с сильным ветром.