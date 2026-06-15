В российском городе из-за пожара многоэтажка столкнулась с угрозой обрушения

В Самаре из-за пожара многоэтажка столкнулась с угрозой обрушения

В Самаре из-за пожара многоэтажный дом столкнулся с угрозой обрушения. Об этом сообщили в канале «МАХ» ГУ МЧС по Самарской области.

В многоквартирном доме 20 на улице 22-го Партсъезда в результате взрыва газа произошел пожар. В настоящее время спасатели приостановили работы по ликвидации последствий из-за угрозы обрушения конструкций здания. В итоге специалисты вернулись к работам.

Трагедия случилась в воскресенье, 14 июня, на первом этаже здания. Момент взрыва попал на видео. Пламя быстро распространилось на верхние этажи, произошло обрушение межэтажных перекрытий. Двух человек спасти не удалось, пострадали 13. Следственный комитет возбудил уголовное дело.