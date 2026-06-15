Появились подробности о последствиях взрыва в пятиэтажке в столице российского региона

В доме в Самаре в результате взрыва произошло обрушение межэтажных перекрытий

В многоквартирном доме в Самаре в результате взрыва произошло обрушение межэтажных перекрытий. Подробности о последствиях происшествия в столице российского региона появились на официальной странице МЧС во «ВКонтакте».

По данным ведомства, в огне на площади 300 квадратных метров оказались квартиры со второго по четвертый этажи первого подъезда. Также произошло обрушение перекрытий между первым и вторым, а также вторым и третьим этажами.

Для ликвидации пожара были задействованы 37 единиц техники и 121 специалист.

Уточняется, что в результате происшествия пострадали 13 человек. Двоих жильцов спасти не удалось — среди них женщина 1975 года рождения.

«Пожарные, рискуя жизнью, спасли семерых человек, включая двух детей. (...) Двоих мужчин госпитализировали в Самарскую городскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко. Еще 11 человек, включая двух детей, получили амбулаторное лечение», — пояснили в МЧС.

О пожаре в многоквартирном доме в Самаре стало известно утром 15 июня. Предварительно, взорвался бытовой газ. Момент взрыва попал на видео.