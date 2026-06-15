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08:44, 15 июня 2026Россия

Мощный взрыв в столице российского региона попал на видео

Мощный взрыв в Самаре, при котором пострадали 12 человек, попал на видео
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Мощный взрыв в Самаре, административном центре Самарской области, при котором пострадали 12 человек, попал на видео. Кадры из столицы региона публикует Shot.

На видео попал момент происшествия — взрыв оказался такой силы, что волна от него сотрясла камеру видеонаблюдения.

Как сообщалось ранее, 12 человек пострадали и еще один не выжил при взрыве и пожаре в многоквартирном доме в Самаре на улице 22-го Партсъезда.

По предварительной информации, взорваться мог бытовой газ. Известно, что пожаром и взрывом повредило 24 квартиры.

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