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06:50, 15 июня 2026Россия

При пожаре в многоэтажке Самары погиб человек

ТАСС: При пожаре в многоэтажке Самары погиб человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Один человек погиб, еще двенадцать пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Самаре, где случился взрыв газа с последующим возгоранием. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе администрации города.

«Госпитализировано 2 человека. Остальным 10 пострадавшим после осмотра специалистами и оказании медицинской помощи назначено амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар и последующий взрыв произошли вечером 14 июня в жилом доме в Самаре. По данным Telegram-канала «112», возгорание началось в супермаркете, расположенном на первом этаже здания. Затем огонь распространился на верхние этажи, после чего прогремел взрыв.

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