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14:57, 15 июня 2026Экономика

Миру спрогнозировали резкое падение цен на нефть

Аналитик Уорд спрогнозировала падение цен на нефть до $70 к концу июня
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

В ближайшие несколько недель биржевая цена эталонной североморской марки нефти Brent продолжит падать на фоне договоренностей Ирана и США по мирной сделке. Такой прогноз дала главный рыночный стратег JPMorgan Asset Management Карен Уорд, ее слова приводит Bloomberg.

К концу июня, согласно ожиданиям аналитика, сырьевые котировки могут упасть до 70 долларов за баррель. В настоящее время Brent торгуется на бирже в районе 83 долларов. Таким образом, снижение цен в краткосрочной перспективе может составить порядка 13 долларов.

Резкое удешевление сырья Уорд связала с постепенным возобновлением добычи и экспорта ближневосточной нефти. Этому поспособствует открытие Ормузского пролива, считающегося ключевой логистической артерией в регионе. Дополнительные потоки поспособствуют снижению дефицита сырья на глобальном энергорынке, что поспособствует постепенному возвращению цен к докризисному уровню, констатировала эксперт.

О достижении Ираном и США предварительной договоренности по мирной сделке стало известно в ночь на понедельник, 15 июня. Одним из ключевых условий соглашения стал отказ Тегерана от блокады Ормузского пролива и взимания пошлин за безопасный проход иностранных судов. После этого мировые цены на Brent упали до минимума с 10 марта.

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