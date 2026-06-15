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19:56, 15 июня 2026Силовые структуры

Молодой людоед откусил палец российскому пенсионеру после встречи выпускников

В Ленобласти молодой мужчина откусил фалангу пальца пенсионеру
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nata France Auvergne / Shutterstock / Fotodom

В Ленобласти молодой людоед откусил палец пенсионеру из Санкт-Петербурга после встречи выпускников. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, все произошло 12 июня. Тогда мужчина поехал на встречу выпускников в Зеленогорск. После вечеринки он случайно пропустил свою электричку. Он позвонил сыну и попросил забрать его на машине. Мужчины договорились и пенсионер стал ожидать родственника на лавочке у вокзала. В какой-то момент к нему подъехала машина с незнакомыми молодыми людьми 25-30 лет. Они вызывающе вели себя, провоцировали и обзывались. В итоге один из них подошел к нему, присел на корточки и вгрызся в палец пенсионера, а потом что-то выплюнул и молодые люди уехали.

Оказавшись в Петербурге пенсионер направился в травмпункт. Оказалось, что на его левой руке не хватало фаланги большого пальца. Она была откушена. Также на руке мужчины отсутствовала часть ногтевой пластины на пальце, а глубина раны доходила до кости.

О произошедшем сообщили в полицию.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области задержали мужчину, откусившего нос оппоненту.

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