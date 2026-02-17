Реклама

18:30, 17 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин лишился носа после замечания на улице

В Мурманской области задержали мужчину, откусившего нос оппоненту
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Мурманской области задержали мужчину, откусившего нос оппоненту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, сотрудники больницы сообщили в полицию о поступившем 53-летнем мужчине с тяжелой травмой носа.

Было установлено, что инцидент произошел возле одного из домов по улице Кузина в поселке Ревда, где пострадавший сделал замечание мужчине, который громко и нецензурно общался по телефону. В результате словесный конфликт перерос в драку, в которой злоумышленник повалил оппонента на землю и откусил ему часть носа.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили и задержали ранее судимого 37-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на свободно гулявшую кошку возложили вину за схватку с катаной в российском городе.

