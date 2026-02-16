Реклама

17:28, 16 февраля 2026

На свободно гулявшую кошку возложили вину за схватку с катаной в российском городе

Мужчина с катаной набросился на соседа в Выборге из-за кошки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nektarstock / Shutterstock / Fotodom

Мужская схватка с применением японской катаны в коммунальной квартире Выборга произошла из-за свободно гулявшей кошки. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, обитатели коммунальной квартиры повздорили из-за того, что один из них выразил соседу недовольство в связи с тем, что его кошка гуляет по всем комнатам, запрыгивает на обеденный стол и никому не дает покоя.

Владелец катаны прибежал к кошатнику, тот кинул в него табуреткой и получил удар в пах. Прибывшие медики не смогли спасти пострадавшего.

Трагедия произошла вечером 14 февраля между 42-летним и 43-летним мужчинами, выпивавшими на кухне. Самоназванный самурай задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Орудие преступления изъято.

