Известный ведущий развел на даче опасное растение и разозлил соседей

Влад Кадони разозлил соседей борщевиком на своей даче

Телеведущий Влад Кадони развел на своем загородном участке борщевик и разозлил соседей. Об этом он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

«Писали соседи, что мой борщевик летает над их участком. Как без экспертизы они определили, что это борщевик с моего участка? Ко мне были претензии», — поделился Кадони. Телеведущий добавил, что решил скосить опасное растение, чтобы уладить конфликт.

Заслуженный юрист РФ напомнил, что каждый собственник загородного участка обязан избавляться от борщевика. Кроме того, владелец земли обязан скашивать опасное растение на территории до 10 метров за пределами участка.

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова предупредила россиян о последствиях неправильной борьбы с борщевиком. По ее словам, растение может оставить ожоги и волдыри на теле.