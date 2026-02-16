Катаной в пах получил мужчина от переполненного эмоциями товарища в российском городе

В Выборге мужчина смертельно ранил приятеля катаной в пах, он задержан

Житель Выборга не смог справиться с эмоциями и ударил приятеля в пах катаной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчины встретились вечером 14 февраля в коммунальной квартире. Они выпивали на кухне и поссорились. 42-летний хозяин, переполненный эмоциями и алкоголем, сбегал в свою комнату за катаной, вернулся и нанес ею удар 43-летнему гостю в пах.

Прибывшие по вызову медики скорой помощи уже не смогли ему помочь. Владелец катаны задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Орудие преступления изъято.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд на два месяца арестовал мужчину, напавшего с катаной на полицейского.