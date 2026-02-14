Реклама

13:58, 14 февраля 2026Силовые структуры

Петербуржец напал на полицейского с катаной

Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, ударившего полицейского катаной
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд на два месяца арестовал мужчину, напавшего с катаной на полицейского. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

По версии следствия, 12 февраля в квартире на улице Окуловской пьяный россиянин, не согласившись с задержанием его знакомого за разбой, ударил одного из правоохранителей катаной по руке. В результате у полицейского диагностировали повреждения мышц, суставов и сухожилий, а также резаную рану кисти.

В суде обвиняемый отказался от высказываний по делу, однако против заключения под стражу до 11 апреля возражать не стал.

Ранее в Омской области суд взял под стражу мужчину, избившего жену и напавшего на полицейского. Как стало известно, россиянин поругался с супругой на почве ревности и стал наносить ей удары, угрожая при этом расправой. Когда на место прибыл правоохранитель, обвиняемый вооружился битой и ударил его.

