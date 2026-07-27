В МИД назвали произволом действия молдавских властей на границе

Захарова: Кишинев игнорирует идею России обсудить трансграничное перемещение граждан

В Молдавии игнорируют идею России обсудить трансграничное перемещение граждан двух стран и продолжают произвол на границе. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на брифинге, ее слова приводит РИА Новости.

Захарова рассказала, что более года назад российская сторона направила в Кишинев ноту с предложением провести переговоры между странами по вопросу трансграничного перемещения граждан. По ее словам, в Молдавии никак не отреагировали на предложение и продолжили «творить абсолютный произвол на границе», несмотря на неоднократные напоминания Москвы.

В воскресенье, 19 июля, молдавские полицейские остановили автобус посольства России якобы для проверки документов. В результате «проверки» сотрудники без объяснения причин сняли с транспортного средства дипломатические регистрационные знаки, а также применили силу к сотрудникам представительства.

Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров был вызван в МИД Молдавии. Во внешнеполитическом ведомстве вызов российского посла объяснили подозрениями в причастности Москвы к падению дрона в Каушанском районе республики.