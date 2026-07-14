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11:25, 14 июля 2026Бывший СССР

МИД Молдавии вызвал посла России

Посла России Озерова вызвали в МИД Молдавии после падения дрона
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Посол России в Кишиневе Олег Озеров вызван в министерство иностранных дел (МИД) Молдавии. Об этом сообщает молдавский телеканал Pro TV.

«Послу была вручена нота протеста от молдавской стороны в связи с серьезным нарушением национального суверенитета и созданными рисками для безопасности граждан», — прокомментировали ситуацию в ведомстве..

По данным телеканала, МИД Молдавии объяснил вызов российского посла подозрениями в причастности Москвы к падению дрона в Каушанском районе республики. Никаких доказательств представлено не было.

Беспилотник, предположительно начиненный 50 килограммами взрывчатки, упал в Молдавии в понедельник, 13 июля. Как отмечается, дрон упал недалеко от жилого дома, его жители были эвакуированы.

Ранее украинский дрон взорвался на окраине села Лопатна в Молдавии. По данным полиции республики, пострадавших нет.

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