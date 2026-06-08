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11:35, 8 июня 2026Бывший СССР

Украинский дрон взорвался на территории постсоветской страны

МИД Молдавии сообщил о взрыве украинского дрона на территории страны
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ducu Rodionoff / Shutterstock / Fotodom

Украинский дрон взорвался на территории Молдавии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел постсоветской страны на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«МИД ведет постоянные переговоры с властями Украины по поводу взорванного в Орхее дрона, но, судя по первым данным, скорее всего, он украинского происхождения», — сказано в публикации.

В ночь с 7 на 8 июня стало известно о взрыве беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на окраине села Лопатна в Молдавии. По данным полиции республики, пострадавших нет.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости развивать оборонную промышленность, а также собственное производство оружия для противодействия угрозе БПЛА. Она также отметила, что Кишинев рассчитывает на поддержку Украины в этом вопросе.

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