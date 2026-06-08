Нейтральное государство захотело развивать военную промышленность

Президент Молдавии Санду заявила о необходимости развивать военную промышленность

Молдавии необходимо принять законодательство, которое позволит развивать оружейную промышленность. Такое заявление сделала президент страны Майя Санду в подкасте с блогером Николае Кику, видео опубликовано на YouTube.

«Те, кто хочет, чтобы наша страна была совершенно беззащитна, должны понимать, что существует риск того, что на нас упадут беспилотники, и мы ничего не сможем с этим поделать», — отметила она.

Санду рассказала о своем обращении с просьбой начать внесение или подготовку законодательных поправок, несмотря на нейтральный по конституции страны статус государства. По ее словам, законопроект предусматривает возможность создания государственных партнерств в сфере разработки вооружений.

Ранее появилась информация, что Кишинев будет производить дроны. Молдавия рассчитывает на поддержку Украины в этом вопросе.