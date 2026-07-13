В Молдавии упал беспилотник с 50 килограммами взрывчатки

Newsmaker: В Молдавии упал беспилотник с 50 килограммами взрывчатки

В Молдавии упал беспилотник, предположительно начиненный 50 килограммами взрывчатки. Об этом пишет издание Newsmaker.

«Беспилотник, упавший возле села Копанка Каушанского района, предположительно содержит около 50 килограммов взрывчатых веществ. На место происшествия должны прибыть саперы», — указано в сообщении.

Беспилотник, как отмечается, упал недалеко от жилого дома, его жители были эвакуированы.

Ранее 8 июня украинский дрон взорвался на территории Молдавии на окраине села Лопатна в Молдавии.