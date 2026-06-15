Россиян предупредили о вызывающей «срывающийся в диарею запор» привычке

Гастроэнтеролог Носкова заявила, что привычка терпеть позывы в туалет провоцирует диарею

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Носкова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредила россиян о вреде привычки терпеть позывы в туалет. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Носкова объяснила, что привычка терпеть позывы в туалет может быть опасна при синдроме раздраженного кишечника — заболевании, при котором у человека часто возникает вздутие, а также запор или диарея.

«Если вы терпите, отодвигаете поход в туалет, например, стесняетесь на работе, это также является провокацией. Формируется запор, который потом срывается диареей», — предупредила врач. В то же время она добавила, что при синдроме раздраженного кишечника спровоцировать проблемы с дефекацией могут и другие факторы.

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