Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
19:48, 15 июня 2026Спорт

Сменившая гражданство теннисистка отказалась обниматься с россиянкой

Теннисистка Потапова отказалась обниматься с россиянкой Александровой после матча
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Анастасия Потапова

Анастасия Потапова . Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Теннисистка Анастасия Потапова, сменившая гражданство с российского на австрийское, отказалась обниматься с бывшей соотечественницей Екатериной Александровой после стартового матча на турнире в Берлине (WTA-500). Об этом сообщает Sport24.

Александрова выиграла первый сет со счетом 6:1, после чего Потапова снялась с матча, отказавшись продолжать борьбу. Во время традиционного рукопожатия у сетки Александрова попыталась обнять соперницу, но Потапова уклонилась и указала жестом, что готова лишь пожать руку.

По некоторым данным, причиной такого поведения мог послужить вирус, из‑за которого Потапова не смогла завершить встречу.

В декабре прошлого года Потапова объявила, что с 2026 года будет выступать за Австрию. Она подчеркнула, что чувствует себя в стране как дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский не смог улететь из Польши на фоне скандала с героями УПА

    Разведывательный дрон «Сокол» впервые представят в Минске

    Молодой людоед откусил палец российскому пенсионеру после встречи выпускников

    Искавшая туалет пассажирка попыталась открыть дверь российского самолета во время полета

    Сменившая гражданство теннисистка отказалась обниматься с россиянкой

    Ксения Собчак в откровенном наряде посетила благотворительный вечер

    Дачников призвали не заводить одно опасное животное

    Трамп заявил о намерении заняться Украиной после окончания конфликта с Ираном

    Трамп оценил беседу с Путиным

    У мужчины в Москве нашли более 20 килограммов кокаина и мефедрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok