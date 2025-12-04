Восьмая ракетка России сменила спортивное гражданство

Теннисистка Анастасия Потапова сменила спортивное гражданство на австрийское

Российская теннисистка Анастасия Потапова сменила спортивное гражданство. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка объявила, что с 2026 года будет выступать за Австрию. Она подчеркнула, что чувствует себя в стране как дома.

В настоящее время Потапова занимает 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является восьмой среди российских теннисисток. Она добилась трех побед на турнирах WTA в одиночном разряде, в том числе выиграла один турнир в феврале этого года в румынском Клуж-Напоке. В 2016 году теннисистка стала победительницей юниорского Уимблдона.

Ранее российская теннисистка Камилла Рахимова решила сменить спортивное гражданство. Она будет выступать за Узбекистан.