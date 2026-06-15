Искавшая туалет пассажирка попыталась открыть дверь российского самолета во время полета

Пассажирка российского самолета Utair, искавшая туалет, по ошибке попыталась открыть дверь лайнера во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел на борту рейса из Москвы в азербайджанский Нахичевань 6 июня. Когда лайнер пролетал над Каспийским морем, женщина в поисках уборной начала дергать сервисную дверь в задней части. Из-за ее действий сработала сигнализация Master Caution в кабине пилотов.

Вскоре сигнализация замолчала, разгерметизации салона не случилось.

Ранее пассажир авиакомпании Frontier Airlines устроил дебош на борту самолета и сорвал рейс в аэропорт США. Он мочился на пол в туалете, хватал сумку другого человека и даже пытался проникнуть в кабину пилотов.