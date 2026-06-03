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19:02, 3 июня 2026Путешествия

Пассажир пытался открыть дверь самолета, начал душить бортпроводника и попал на видео

PYOK: Пассажир Frontier Airlines пытался открыть дверь во время полета и сорвал рейс
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Пассажир авиакомпании Frontier Airlines устроил дебош на борту самолета и сорвал рейс в аэропорт США. Об этом сообщает PYOK.

Инцидент произошел 31 мая на рейсе из Сан-Хуана, Пуэрто-Рико, в Чикаго. 51-летний Хуан Габриэль Рейес во время полета начал вести себя вызывающе: мочился на пол в туалете, хватал сумку другого человека и даже пытался проникнуть в кабину пилотов.

Когда стюардессы приказали Рейесу вернуться в кресло, он отказался подчиняться, попробовал открыть аварийную дверь и напал на бортпроводника, находившегося не при исполнении обязанностей, — тот вызвался сесть рядом с жителем Флориды, чтобы понаблюдать за ним, но дебошир схватил его за голову и начал душить. На видео очевидца попал момент с попутчиками, которые старались удержать вырывающегося мужчину.

В итоге пилоты запросили срочную посадку в авиагавани по пути следования и посадили воздушное судно в Майами. Офицеры поднялись на борт и арестовали Рейеса, которому предъявили обвинения в нанесении побоев и срыве коммерческого перелета. Мужчина остается в тюрьме под залогом в 20 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее пассажир самолета в британском аэропорту обмочился, из-за чего не вылетел своим рейсом и в отместку парализовал работу авиагавани. Уточняется, что инцидент произошел в Манчестере, Великобритания, с 40-летним мужчиной.

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