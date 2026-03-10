Трамп собрался снять санкции с нефтяной отрасли некоторых стран. Как реагирует Россия на энергетический кризис?

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что Вашингтон отменит часть своих санкций против нефтяной отрасли других государств.

Мы ввели санкции в отношении некоторых стран, мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация не выправится. Потом, может быть, нам не придется их возвращать Дональд Трамп президент США

Как отмечает Reuters, в связи с ростом мировых цен на энергоносители администрация президента США может смягчить санкции, введенные в отношении российской нефти.

Администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций на российскую нефть, чтобы снизить рост мировых цен на энергоносители Reuters

Ранее Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против России в случае достижения мирного соглашения по конфликту на Украине. «Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций», — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос.

Путин заявил о готовности поставлять Европе нефть и газ

Россия готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал», заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

Президент отметил, что России «нужно не ждать, пока Европа демонстративно захлопнет дверь в отношении энергопоставок, а перевести объемы на другие рынки».

Сейчас конъюнктура складывается таким образом, что если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там и закрепиться Владимир Путин президент России

Путин добавил, что РФ продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями», назвав среди них Словакию и Венгрию, а также сообщил, что сейчас в целом растут поставки энергоресурсов покупателям российского топлива в нескольких регионах мира.

Он также напомнил, что российские энергокомпании «всегда отличались стабильностью», призвав сами компании использовать текущий момент с ценами на нефть и направить выручку на погашение задолженности перед банками.

Ранее Путин допустил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу прямо сейчас. Глава государства подчеркнул, что поручит правительству проработать вопрос экспорта российского газа на более перспективные площадки.

Операция США и Израиля в Иране вернула Россию на мировой рынок нефти

Операция Соединенных Штатов и Израиля в Иране вернула Россию на мировой рынок нефти, пишет британский портал Unherd.

Как отметило издание, высокие цены на нефть уже вынудили Вашингтон отменить нефтяные санкции против России.

Президент РФ Владимир Путин возобновил поставки нефти в Индию, но на этот раз не со скидкой, а с надбавкой. Русские снова в деле Unherd

Как указали западные журналисты, сегодня российская нефть стала наиболее востребованной на мировом рынке.

9 марта цена на нефть марки Brent продолжила бить рекорды. Она превысила 115 долларов за баррель впервые с 29 июня 2022 года, хотя еще в январе торговалась на отметке 60 долларов за баррель.

Ранее Министерство финансов США выдало лицензию, позволяющую Индии приобретать нефть из России, которая уже находится в морских танкерах. Глава американского Минфина Скотт Бессент отмечал, что Вашингтон может пойти на дальнейшее ослабление санкций против российской нефти.