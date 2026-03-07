В США допустили дальнейшее ослабление антироссийских санкций. Как Вашингтон объяснил это решение?

Бессент допустил дальнейшее ослабление антироссийских санкций США

США в перспективе могут еще сильнее ослабить санкции в отношении российской нефти. На такой шаг Вашингтон может пойти из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

Из-за временного дефицита нефти на мировом рынке мы также можем отменить санкции на поставки другой российской нефти Скотт Бессент глава Минфина США

Цены на нефть стремительно поднялись на фоне подтверждения данных о фактическом перекрытии Тегераном Ормузского пролива. Во второй половине дня 6 марта баррель марки Brent стоил около 91 доллара, подорожав за день примерно на 7 процентов.

Минфин США разрешил Индии закупать российскую нефть с танкеров в море

Министерство финансов США лицензию, позволяющую Индии приобретать нефть из России, которая уже находится в морских танкерах, сообщил Бессент. Срок ее действия составляет 30 дней.

Эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только операции с нефтью, уже застрявшей в море Скотт Бессент глава Минфина США

По словам главы Минфина, решение принято для поддержания стабильности мирового энергетического рынка во время операции против Ирана и напряженной обстановки в регионе.

В США объяснили согласие на поставки российской нефти в Индию

То, что США предоставили Индии 30-дневную лицензию на импорт российской нефти не значит, что Вашингтон изменил политику в отношении Москвы, заявил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт.

По его словам, действия Белого дома направлены на сдерживание мировых цен на нефть на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Как пояснил Райт, из-за скачка цен на энергоносители после перекрытия Ормузского пролива Вашингтон предложил Индии купить российскую нефть и отправить ее на нефтеперерабатывающие заводы.

Мы просто ищем прагматичные решения, чтобы нефть поступала на переработку и заводы могли продолжать работу Крис Райт министр энергетики США

Министр подчеркнул, что речь идет именно о краткосрочных действиях, которые не должны стать причиной для беспокойства.

Европу призвали снять санкции с России для собственной безопасности

Евросоюз должен снять санкции с Москвы на поставку энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет UnHerd.

В публикации говорится, что война в Иране привела к тому, что Европа ради собственного же блага должна в рамках мирного урегулирования предложить отказ от санкций и обозначить свою открытость для российских энергоносителей.

И чем скорее европейцы это осознают, тем скорее они сделают что-то полезное для безопасности собственного континента UnHerd

В свою очередь президент России Владимир Путин допустил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу прямо сейчас. Глава государства подчеркнул, что поручит правительству проработать вопрос экспорта российского газа на более перспективные площадки.

