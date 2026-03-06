Реклама

Экономика
17:09, 6 марта 2026

Стоимость нефти взлетела выше психологической отметки

Цена нефти марки Brent превысила $90 за баррель впервые за два года
Дмитрий Воронин
Фото: Eli Hartman / Reuters

Мировые цены на нефть продолжают расти 6 марта на фоне неопределенности вокруг поставок с Ближнего Востока, связанной с ситуацией вокруг Ирана. Стоимость барреля марки Brent взлетела выше 90 долларов впервые за почти два года, свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала показатель находился выше этой психологической отметки, показывая дневной рост на 5,46 процента, до 90,07 доллара за баррель.

Нефтяные цены, колебавшиеся на уровне 83-84 долларов в начале торгового дня вновь перешли к стремительному росту после подтверждения данных о фактической остановке поставок через Ормузский пролив, контролируемый Ираном, где за сутки официально не прошел ни один нефтяной танкер.

Анонсированные президентом США Дональдом Трампом меры по защите морского движения, как и ожидали представители судоходной отрасли, пока не могут стабилизировать ситуацию. Сам же Трамп заявляет, что его не беспокоит начавшийся в США рост цен на бензин, поскольку вопросы, связанные с военной операцией против Ирана для него сейчас намного важнее.

