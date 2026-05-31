Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:30, 31 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказал о приводящих к диабету привычках

Врач Калюжин: К диабету ведет не одна привычка, а целый образ жизни
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: smit karkar / Unsplash

Привычки не «создают» диабет мгновенно, а постепенно нарушают регуляцию обмена глюкозы, и в первую очередь это касается сахарного диабета 2 типа, рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Врач поделился, что главный механизм формирования диабета связан с инсулинорезистентностью. Он объяснил, что при постоянном избытке калорий, частом употреблении сладких напитков, кондитерских изделий, рафинированных углеводов и больших порций организм длительно находится в состоянии повышенной нагрузки на поджелудочную железу.

«Со временем ткани хуже отвечают на инсулин, а уровень глюкозы крови начинает повышаться. Важную роль играет малоподвижность. Работающие мышцы активно используют глюкозу, поэтому регулярное движение повышает чувствительность тканей к инсулину. При гиподинамии этот физиологический путь утилизации глюкозы ослабевает», — рассказал Калюжин.

Также, по его словам, дополнительные факторы риска формируются при хроническом недосыпании, постоянном стрессе, курении, избыточном употреблении алкоголя и привычке игнорировать увеличение массы тела, особенно окружности талии. Таким образом, к диабету чаще ведет не одна привычка, а устойчивый образ жизни, при котором энергия поступает в избытке, мышцы работают мало, а регуляторные системы организма длительно функционируют с перегрузкой, заключил эксперт.

Ранее ученые из Политехнического университета Макао установили, что для существенного снижения риска развития инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний взрослым может требоваться значительно больше физической активности, чем рекомендуют современные нормы. Они отметили, что для этого необходимо от 560 до 610 минут активности в неделю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму ввели продажу 95-го бензина по талонам. Когда стоит ожидать нормализации ситуации?

    Российская теннисистка оценила критику украинки после победы в матче «Ролан Гаррос»

    Москвичам раскрыли секреты по выбору клубники и черешни

    Врач рассказал о приводящих к диабету привычках

    В США рассказали о работе НАТО с Украиной «под землей»

    Экс-офицер ЦРУ заявил о приближении переломного момента СВО

    Кнайсль предупредила о проблеме в переговорах Европы и России

    Врач перечислил опасные изменения родинок

    Появилось признание итальянского наемника ВСУ Пинески

    В США заявили о парадоксальной ситуации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok