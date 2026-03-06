Реклама

Экономика
12:13, 6 марта 2026Экономика

Движение судов в Ормузском проливе почти полностью остановилось

Bloomberg: Движение судов в Ормузском проливе почти прекратилось
Дмитрий Воронин

Фото: Costas Baltas / Anadolu via Getty Images

Движение судов в Ормузском проливе, заявления об остановке движения по которому звучат из атакованного США и Израилем Ирана, действительно почти полностью прекратилось. Об этом со ссылкой на данные Объединенного морского информационного центра (Joint Maritime Information Center) пишет Bloomberg.

Отмечается, что за последние сутки через пролив не прошел ни один нефтяной танкер, а всего было осуществлено «только два коммерческих транзита».

В публикации говорится, что указанная статистика затрагивает суда с включенными транспондерами и может не полностью отражать проходы, совершенные без сигналов, но риски для движения через акваторию, которую Тегеран считает своими территориальными водами, сейчас слишком велики.

Ущерб от перекрытия пролива, по словам секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, ежедневно достигает семи миллиардов долларов. Ситуация вокруг поставок по нему уже привела как к значительному росту мировых цен на нефть, так и к проблемам с поставками продуктов в зависящие от их импорта страны Персидского залива. Анонсированные президентом США Дональдом Трампом меры по защите морского движения, как и ожидали представители судоходной отрасли, пока не могут стабилизировать ситуацию.

