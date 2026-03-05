Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:38, 5 марта 2026Экономика

Шойгу оценил убытки от перекрытия Ормузского пролива

Шойгу: Один день перекрытия Ормузского пролива несет убытки в $7 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Nicolas Economou / Reuters

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу оценил убытки от перекрытия Ормузского пролива Ираном в семь миллиардов долларов ежедневно. О таких уровнях он рассказал «Интерфаксу».

Комментируя события последних дней на Ближнем Востоке, где после нападения США и Израиля на Иран резко обострилась ситуация, Шойгу подчеркнул, что речь идет о «совершенно беспрецедентном пренебрежении всем международным правом», которое по итогам случившегося на планете в первой половине двадцатого века формировалось с участием ООН.

«Сегодня уже Организация Объединенных Наций не имеет того голоса, который она имела там даже 15-20 лет назад», — отметил секретарь Совбеза.

Цены на нефть на этой неделе ускорили рост после заявлений представителей Тегерана о перекрытии Ормузского пролива, через который экспортируются значительные объемы углеводородов. Поставки идут прежде всего в страны Азии, которые могут пострадать сильнее прочих, хотя рост цен примерно до 100 долларов за баррель наверняка скажется и на других покупателях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иранские дроны впервые ударили по Азербайджану. Тегеран отрицает атаку, Алиев требует извинений и дал поручение армии

    Лишившийся руки военкор описал атаку ВСУ словами «как в фильмах ужасов»

    На Украине подтвердили обмен пленными с Россией

    Российские туристы нашли замену недоступным ближневосточным странам

    Взыскивать долги за ЖКХ с россиян начнут по-новому

    Иран впервые ударил стелс-дронами «Хадид-110»

    На Украине назвали уникальность нового обмена пленными с Россией

    Гогену Солнцеву сожгли кожу головы в московском салоне красоты

    Аэропорт Азербайджана приостановил работу после атаки иранского дрона

    Двое россиян сожгли автосервис конкурента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok